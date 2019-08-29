ТАБЛИЦА | Сравните цены в магазинах IKEA в Эстонии, Латвии и Финляндии. Что у нас дороже, а что дешевле?

”Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент товаров для дома по доступным ценам, с хорошим дизайном и функциональностью, у нас вы найдете более 2000 товаров для дома стоимостью менее 10 евро,”- сказал на открытии руководитель пункта выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

Сравните цены в представленной ниже таблице.