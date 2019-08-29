ТАБЛИЦА | Сравните цены в магазинах IKEA в Эстонии, Латвии и Финляндии. Что у нас дороже, а что дешевле?(8)
В четверг в Таллинне был открыт пункт выдачи и э-магазин IKEA, при открытии руководители компании утверждали, что цены будут примерно такими же, как в соседних странах. Портал Kasulik проверил, так ли оно на самом деле.
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