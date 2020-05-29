ТАБЛИЦА: Снижение ВВП в первом квартале было не столь пугающим

Рост добавленной стоимости составил 2% и значительный вклад в этот рост внесла прежде всего сфера информации и связи, а также строительство. Основное негативное влияние на экономический рост оказал энергетический сектор, в основном по причине теплой зимы и небольших расходов на отопление. Из крупных отраслей негативно повлияла на рост экономики также обрабатывающая промышленность, в которой процессы начали замедляться уже во второй половине прошлого года.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, о заметном влиянии коронавируса относительно вышесказанного пока еще сложно говорить. ”Однако уже очевидно, что вирус оказал негативное влияние на торговлю, транспорт и услуги по проживанию и питанию”, — добавил он.

Департамент статистики

Основной причиной экономического спада стали чистые налоги на продукты, которые в первом квартале снизились на 18,8%. Прежде всего это было обусловлено снижением поступлений от налога с оборота (на добавленную стоимость) и топливного акциза.

Наряду с замедлением в торговле и снижением поступлений налога с оборота, значительно замедлился также рост частного потребления. Частное потребление выросло всего лишь на 0,3% — это самый низкий показатель со времен предыдущего кризиса.

”Несмотря на то, что инвестиции уменьшились на 6,9%, здесь мы также не можем говорить о влиянии коронавируса. Причинами скорее послужили продолжительные тенденции спада в обрабатывающей промышленности и очень высокий уровень инвестиций в первом квартале прошлого года, с которым производится сравнение”, — пояснил Мюйрсепп. В основном уменьшились инвестиции предприятий в машины и оборудование, а также в транспортные средства. При этом увеличились инвестиции правительственного сектора в здания и сооружения и инвестиции домашних хозяйств в жилье.

Экспорт в первом квартале сократился на 2,6% и импорт — на 5,2%. Аналогично обрабатывающей промышленности, внешняя торговля демонстрировала замедление еще в прошлом году. Если тенденция к снижению наметилась в экспорте и импорте товаров еще в конце прошлого года, теперь это произошло и во внешней торговле услугами. Наибольшее влияние на спад оказало снижение продаж электронного оборудования и туристических услуг.