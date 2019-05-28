ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько будет стоить алкоголь после снижения акциза

Сумму акциза на пиво или какой-либо другой слабый алкоголь можно вычислить с помощью следующей формулы:

0,5-литровая бутылка 5% пива: 0,5/100*5*16,92 = 0,423 €

Ставка акциза на крепкий алкоголь сейчас составляет 25,08.

0,5-литровая бутылка 40% водки: 0,5/100*40*25,08= 5,016 €

В случае, если торговцы снизят цену продажи ровно на сумму снижения акциза, алкогольные напитки можно будет купить дешевле.

Смотрите конкретные цены в таблице ниже. В первом столбце представлено наименование товара, далее идут нынешняя цена, акциз от нынешней цены, предполагаемая цена после 1 июля и акциз после снижения на 25%.

*Цены в таблице указаны без суммы залога.