ТАБЛИЦА | Сколько зарабатывают Репинский и другие волостные старейшины?

Зарплата волостных старейшин в Эстонии достаточно сильно разница. Меньше всех получает старейшина Рухну, больше всех чиновник из Саку.
В среднем волостной старейшина зарабатывает 2925 евро в месяц. Мартин Репинский получает 3600 евро (Йыхви), Лайне Рандьярв 3840 (Виймси), Майдо Нылвак (Раквере) 2600 евро.
Смотрите таблицу.
Данные за апрель этого года.
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна