ТАБЛИЦА | Сколько зарабатывают Репинский и другие волостные старейшины?

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raha Foto: Ago Tammik

Зарплата волостных старейшин в Эстонии достаточно сильно разница. Меньше всех получает старейшина Рухну, больше всех чиновник из Саку.