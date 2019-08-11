11.08.2019, 13:40

ТАБЛИЦА | Сколько зарабатывают Репинский и другие волостные старейшины?

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www.DELFI.ee
EST 6
raha
rahaFoto: Ago Tammik

Зарплата волостных старейшин в Эстонии достаточно сильно разница. Меньше всех получает старейшина Рухну, больше всех чиновник из Саку.

В среднем волостной старейшина зарабатывает 2925 евро в месяц. Мартин Репинский получает 3600 евро (Йыхви), Лайне Рандьярв 3840 (Виймси), Майдо Нылвак (Раквере) 2600 евро.

Смотрите таблицу.

Данные за апрель этого года.

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