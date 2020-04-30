ТАБЛИЦА | Сколько стоит топливо в Европе? В Эстонии литр бензина дороже, чем в Германии, Испании и Латвии
Эстония по прежнему является страной с дорогим топливом.
Эстония по прежнему является страной с дорогим топливом.
В начале апреля цена за литр бензина упала до 1.199 евро за литр, но сравнивая с соседями, у нас все равно высокие цены. Самое дешевое топливо в Эстонии предлагает заправка Krooning, там 95-й стоит 1.144 евро и дизель 1.139 евро.
В Европе страны с самым дорогим топливом: Голландия, Мальта и Италия. Самое дешевое в России, Беларуси, Турции и Украине. Среди стран Евросоюза самое дешевое в Венгрии, Болгарии и Польше. Эстония входит в 1/3 стран Европы с самым дорогим топливом — в 26 странах оно дешевле (из 42-х).
У соседей дела с этим намного лучше. В Литве литр 95-го стоит 0.921 евро и 0.866 дизель. В Латвии 1.004 и 0.912 соответственно.
У северных соседей финнов после краха на бирже США цена упала до рекордных показателей — 1.159 евро за литр, то есть дешевле, чем в Эстонии. Как передают финские СМИ, 21 апреля в одной из деревень под названием Туури литр бензина был 1.159, а дизель 0.839 евро.
Смотрите таблицу цен топлива в Европе!
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