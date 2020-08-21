21.08.2020, 12:10
ТАБЛИЦА | Поспешите! Рынки Эстонии заполонили дешевые ягоды
Издание Maaleht пишет, что сейчас — самое время отправиться на рынок и купить ягод, поскольку скоро сезон закончится и цены на данный момент самые хорошие.
Издание Maaleht пишет, что сейчас — самое время отправиться на рынок и купить ягод, поскольку скоро сезон закончится и цены на данный момент самые хорошие.
В магазине покупать ягоды издание не советует, поскольку выбор там невелик, эстонских ягод мало и стоят они очень дорого. Например, лесную чернику на центральном рынке можно купить за 2,30-4,50 евро за килограмм, в то время как в Rocca al Mare Prisma 250 г черники стоит 3,99 евро (15,96 евро за кг).
Смотрите таблицу!
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