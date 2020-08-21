21.08.2020, 12:10
ТАБЛИЦА | Поспешите! Рынки Эстонии заполонили дешевые ягоды
Издание Maaleht пишет, что сейчас — самое время отправиться на рынок и купить ягод, поскольку скоро сезон закончится и цены на данный момент самые хорошие.
Издание Maaleht пишет, что сейчас — самое время отправиться на рынок и купить ягод, поскольку скоро сезон закончится и цены на данный момент самые хорошие.
В магазине покупать ягоды издание не советует, поскольку выбор там невелик, эстонских ягод мало и стоят они очень дорого. Например, лесную чернику на центральном рынке можно купить за 2,30-4,50 евро за килограмм, в то время как в Rocca al Mare Prisma 250 г черники стоит 3,99 евро (15,96 евро за кг).
Смотрите таблицу!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
Отравление Навального: что творилось на борту самолета
"Нищеброды приехали на Юг": жители Сочи и Крыма про отдыхающих