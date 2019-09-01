01.09.2019, 17:18

ТАБЛИЦА | Подавляющее большинство временных рабочих в Эстонии - украинцы. Цифры вас удивят!

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Tartu mnt 52, merko ehitus
Tartu mnt 52, merko ehitusFoto: Karli Saul

По данным Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 - украинцы.

Статистика министерства по гражданству временных иностранных работников охватывает период с 01.01.2018 по 30.06.2019.

В Эстонии временно может работать иностранец, который находится в Эстонии на законных основаниях (по визе или в рамках безвизового режима), и который перед началом работы был зарегистрирован в Департаменте полиции и погранохраны.

Для временной работы можно зарегистрироваться на срок 270 дней в течение года. Приведенные цифры не означают, что к работе в Эстонии приступили почти 29 000 украинцев. Какая-то часть из них в течение полуторагодового периода была, вероятно, зарегистрирована повторно.

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