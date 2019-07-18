18.07.2019, 19:51

ТАБЛИЦА: Невероятно? За год цены на продукты выросли


rus.delfi.ee
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ТАБЛИЦА: Невероятно? За год цены на продукты выросли
Karli Saul

В июне индекс потребительских цен по сравнению с маем вырос на 0,2%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 2,4%, пишет Maaleht со ссылкой на Институт конъюнктуры.

Продовольственные продукты и безалкогольные напитки по сравнению с июнем прошлого года подорожали на 2,4%. Существенно выросли цены на овощи и картофель. В магазинах подорожали также хлебопродукты, импортные яйца и охлажденный фарш.

Из овощей в магазинах больше всего подорожала белокочанная капуста (203,1%), картофель (30,3%) и лук (97%). Нерасфасованный картофель подорожал на рынках на 32,1%, в магазинах — на 28,6%. Также за год в магазинах выросли цены на импортные яйца размера М, свиную грудинку, хлеб, булку и пшеничную муку. Подешевели импортные огурцы и яблоки, бройлерная курица, молочные продукты и сахар.

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