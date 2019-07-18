ТАБЛИЦА: Невероятно? За год цены на продукты выросли

Из овощей в магазинах больше всего подорожала белокочанная капуста (203,1%), картофель (30,3%) и лук (97%). Нерасфасованный картофель подорожал на рынках на 32,1%, в магазинах — на 28,6%. Также за год в магазинах выросли цены на импортные яйца размера М, свиную грудинку, хлеб, булку и пшеничную муку. Подешевели импортные огурцы и яблоки, бройлерная курица, молочные продукты и сахар.