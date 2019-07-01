ТАБЛИЦА: Не торопитесь в магазин! В розничных сетях существенного снижения цен на алкоголь не замечено

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Alko1000 enne Jaanipäeva 2019 Foto: Argo Ingver

Сегодня в Эстонии акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь уменьшился на 25%. На прошлой неделе несколько торговых сетей сообщили, что не будут дожидаться истощения складских запасов, а снизят цены на наиболее популярные наименования уже на этой неделе. Проведенный в понедельник обзор цен, однако, показывает, что в магазины торопиться не стоит.