15.01.2020, 12:15

ТАБЛИЦА | Названы самые привлекательные для работников работодатели Эстонии. Есть ли среди них ваш?

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Esimese rahvusvaheline 5G kõne
Esimese rahvusvaheline 5G kõneFoto: Madis Veltman

В период с 26 ноября по 31 декабря 2019 года CV-Online Estonia проводил ежегодное исследование, которое помогает выявить работодателя, на которого люди хотят работать. Участники могли не только проголосовать за самого, по их мнению, привлекательного работодателя, но и выбрать ценности, которые больше остальных влияют на выбор.

В этом году было 2359 участников со всей Эстонии, что примерно столько же, сколько в прошлом году.

”В этом году мы хотели лучше понять, что именно важно при выборе работодателя, поэтому мы попросили отвечающих описать, что для них важно при выборе работодателя. В сфере найма мы часто говорим о брендинге работодателя и сильном ценностном предложении, и команда CV-Online старается проконсультировать работодателей, что побудит кандидатов к действию и что для них важно помимо зарплаты”, — прокомментировала исследование Марис Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online Estonia OÜ.

Респондентам был предложен выбор из 19 критериев, которые, по их мнению, сильнее влияют на привлекательность работодателя. Лидерами стали: хорошая зарплата и премии; хороший внутренний климат фирмы (приятные коллеги); гибкая организация работы; возможности развития; признание хороших результатов; забота о здоровье работников.

Elisa Estonia заняла первое место в двух категория. Топ работодатель, который первый приходит на ум, а также в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

”В Elisa мы долго и систематически работали над внедрением инновационных методов работы, которые включают в себя как гибкий график работы, так и развитие посредством обучения на рабочем месте. Поддержание мотивации и хорошего настроения на работе также создает хороший рабочий климат. Все сотрудники Elisa заслуживают признания, потому что наши результаты — плод тесного сотрудничества”, — прокомментировала менеджер по персоналу Elisa Estonia Кайя Теэмяги.

Хоть многие из ТОП-работодателей 2019 года и остались в новой пятёрке лучших, большая часть первых мест сменилась к началу 2020-го.

CV-Online Estonia

Полный список ТОП-работодателей можно найти ЗДЕСЬ.

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