ТАБЛИЦА | Названы самые привлекательные для работников работодатели Эстонии. Есть ли среди них ваш?

В этом году было 2359 участников со всей Эстонии, что примерно столько же, сколько в прошлом году.

”В этом году мы хотели лучше понять, что именно важно при выборе работодателя, поэтому мы попросили отвечающих описать, что для них важно при выборе работодателя. В сфере найма мы часто говорим о брендинге работодателя и сильном ценностном предложении, и команда CV-Online старается проконсультировать работодателей, что побудит кандидатов к действию и что для них важно помимо зарплаты”, — прокомментировала исследование Марис Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online Estonia OÜ.

Респондентам был предложен выбор из 19 критериев, которые, по их мнению, сильнее влияют на привлекательность работодателя. Лидерами стали: хорошая зарплата и премии; хороший внутренний климат фирмы (приятные коллеги); гибкая организация работы; возможности развития; признание хороших результатов; забота о здоровье работников.

Elisa Estonia заняла первое место в двух категория. Топ работодатель, который первый приходит на ум, а также в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.