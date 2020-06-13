ТАБЛИЦА | Насколько реально подешевел крепкий алкоголь из-за прошлогоднего снижения акциза?

Смотрите в таблице, на сколько в прошлом году подешевели алкогольные напитки!

Средние розничные цены на крепкие алкогольные напитки в магазинах по полугодиям в 2018-2019 годах:



Graafika: Kristjan Gabral

В таблице верху вниз: водка (без вкусовых добавок), водка низкого ценового класса, водка среднего ценового класса, ликеры, ягодные ликеры 21%, крепкие ликеры 40-45%, кремовые ликеры 16-17%, джины.

В таблице указана цена 0,5-литровой стеклянной бутылки в евро с налогом с оборота.

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