13.06.2020, 14:16

ТАБЛИЦА | Насколько реально подешевел крепкий алкоголь из-за прошлогоднего снижения акциза?


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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Rauno Volmar

Исследование Института конъюнктуры "Эстонский рынок алкоголя, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2019 году" среди прочего дает подробный обзор того, сколько из прошлогоднего большого падения алкогольного акциза реально дошло до потребителя.

Смотрите в таблице, на сколько в прошлом году подешевели алкогольные напитки!

Средние розничные цены на крепкие алкогольные напитки в магазинах по полугодиям в 2018-2019 годах:

Graafika: Kristjan Gabral

В таблице верху вниз: водка (без вкусовых добавок), водка низкого ценового класса, водка среднего ценового класса, ликеры, ягодные ликеры 21%, крепкие ликеры 40-45%, кремовые ликеры 16-17%, джины.

В таблице указана цена 0,5-литровой стеклянной бутылки в евро с налогом с оборота.

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