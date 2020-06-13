ТАБЛИЦА | Насколько реально подешевел крепкий алкоголь из-за прошлогоднего снижения акциза?
Исследование Института конъюнктуры "Эстонский рынок алкоголя, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2019 году" среди прочего дает подробный обзор того, сколько из прошлогоднего большого падения алкогольного акциза реально дошло до потребителя.
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