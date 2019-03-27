27.03.2019, 15:39
ТАБЛИЦА: На смену 95 бензину скоро придет E10. Подходит ли он вашему автомобилю?
В апреле этого года на заправки поступит новый 95 бензин с большим процентом биодобавок — 6,4% вместо нынешних 3,5. А со следующего года — и вовсе 10%.
Департамент шоссейных дорог и причастные к ситуации предприятия составили таблицу, при помощи которой можно проверить: подойдет ли он для вашего автомобиля.
Как упомянуто выше, в будущем процент добавок будет соответствовать 10%, а это может не подойти для некоторых более старых автомобилей.