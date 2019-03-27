ТАБЛИЦА: На смену 95 бензину скоро придет E10. Подходит ли он вашему автомобилю?

Департамент шоссейных дорог и причастные к ситуации предприятия составили таблицу, при помощи которой можно проверить: подойдет ли он для вашего автомобиля.

Как упомянуто выше, в будущем процент добавок будет соответствовать 10%, а это может не подойти для некоторых более старых автомобилей.