ТАБЛИЦА: Кто получил от Кассы по безработице самые большие компенсации

Всего к настоящему моменту о компенсации у Кассы по безработице ходатайствовали 5454 предприятий. Компенсацию получат 29 778 человек.
Общая сумма составит 24 537 503 евро. Самыми крупными получателями компенсации на данный момент стали Kaubamaja AS и сеть ресторанов McKenzie Invest.
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