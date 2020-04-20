ТАБЛИЦА: Кто получил от Кассы по безработице самые большие компенсации

Общая сумма составит 24 537 503 евро. Самыми крупными получателями компенсации на данный момент стали Kaubamaja AS и сеть ресторанов McKenzie Invest.

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