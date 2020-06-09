09.06.2020, 12:25
ТАБЛИЦА: Какие фирмы на прошлой неделе получили самые крупные компенсации зарплат
На прошлой неделе количество безработных выросло до 51 027 человек и уровень безработицы в стране составил 7,9%. По состоянию на конец прошлой недели о компенсации заработной платы ходатайствовало почти 17 000 предприятий для более чем 133 000 работников.
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