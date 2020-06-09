ТАБЛИЦА: Какие фирмы на прошлой неделе получили самые крупные компенсации зарплат

rus.delfi.ee EST

На прошлой неделе количество безработных выросло до 51 027 человек и уровень безработицы в стране составил 7,9%. По состоянию на конец прошлой недели о компенсации заработной платы ходатайствовало почти 17 000 предприятий для более чем 133 000 работников.