09.06.2020, 12:25

ТАБЛИЦА: Какие фирмы на прошлой неделе получили самые крупные компенсации зарплат

 (2)
EST
Eesti Töötukassa
Foto: Ilmar Saabas

На прошлой неделе количество безработных выросло до 51 027 человек и уровень безработицы в стране составил 7,9%. По состоянию на конец прошлой недели о компенсации заработной платы ходатайствовало почти 17 000 предприятий для более чем 133 000 работников.

Остаток средств в Кассе по безработице составляет 43 435 946 евро.

Больше всего компенсаций получили работники обрабатывающей промышленности и сферы торговли. Сморите таблицу!

Читайте также: