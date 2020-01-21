ТАБЛИЦА | Индекс цен на строительство все повышается. В чем причина?

По сравнению со средним показателем 2018 года, в прошлом году подорожали рабочая сила — на 4,3%, использование строительной техники — на 2,0% и стоимость строительных материалов — на 0,7%. В сравнении с третьим кварталом наибольшее влияние на индекс оказало удорожание материалов — оно составило 44% от квартального изменения. Удорожание рабочей силы составило в сравнении с четвертым кварталом 2018 года половину от общего повышения индекса.

Повышение индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы составило по сравнению со средним показателем 2018 года 2,2%, в том числе рабочая сила подорожала на 4,4%, использование строительной техники — на 5,3% и стоимость строительных материалов — на 0,4%. В IV квартале прошлого года изменение составило по сравнению с III кварталом 0,5% и по сравнению с IV кварталом 2018 года 1,9%.

При расчёте индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания. Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на строительной площадке на уровне прямых расходов: рабочая сила, строительная техника и строительные материалы.