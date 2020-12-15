15.12.2020, 17:51
ТАБЛИЦА | Эстония выделяется в Европе высокой долей низкооплачиваемых работников(1)
Низкооплачиваемыми работниками считаются те, чья зарплата составляет ниже двух третей от средней по стране.
Низкооплачиваемыми работниками считаются те, чья зарплата составляет ниже двух третей от средней по стране.
В Эстонии таковых в позапрошлом (2018) году было 22%, а в Финляндии — всего 5%.
Как видно из таблицы, хуже нас дела обстоят только в Латвии и Литве.
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