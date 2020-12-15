15.12.2020, 17:51

ТАБЛИЦА | Эстония выделяется в Европе высокой долей низкооплачиваемых работников

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ТАБЛИЦА | Эстония выделяется в Европе высокой долей низкооплачиваемых работников
Arno Mikkor

Низкооплачиваемыми работниками считаются те, чья зарплата составляет ниже двух третей от средней по стране.

В Эстонии таковых в позапрошлом (2018) году было 22%, а в Финляндии — всего 5%.

Как видно из таблицы, хуже нас дела обстоят только в Латвии и Литве.

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