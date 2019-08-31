ТАБЛИЦА | До 80 евро! Клиенты поражены стоимостью доставки товаров IKEA за пределы Таллинна

"Поскольку с сегодняшнего дня есть возможность заказать товар из эстонской IKEA, то и я подумала это сделать. В корзину попало всего 4 вещи: мягкое одеяльце и погремушка для ребенка, мусорный ящик и искусственные растения в горшках. Общая стоимость получилась 15,36 евро. Поскольку я живу в Тарту, я выбрала возможность доставки на дом. Когда я ввела туда почтовый индекс, меня поразила стоимость доставки на дом — 69,90 евро! — описала расстроенная читательница Марта. — За эту сумму я могла бы несколько раз проехать между Таллинном и Тарту".

Отвечает руководитель по коммуникации IKEA в Прибалтике Рената Данте:

"Благодарим за вопрос. Мы хотим предложить своим клиентам лучший опыт и одновременно конкурентоспособную цену на наши услуги. За заказом можно совершенно бесплатно прийти в таллиннский пункт выдачи IKEA по адресу Петербури теэ, 66.

Если клиент хочет заказать товар на дом, стоимость услуги доставки начинается от 19,90 евро для покупки весом до 500 кг. Конечная цена доставки на место зависит от дистанции доставки и веса покупки. Стоимость транспортировки покрывает транспорт, правильное обращение с покупкой и подъем до пятого этажа".