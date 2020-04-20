ТАБЛИЦА | Численность безработных за неделю выросла на 4 процента

На прошлой неделе (13.04.2020 – 19.04.2020) в качестве безработных зарегистрировались 2247 человек. На прошлой неделе, которая стала четвертой с момента объявления чрезвычайного положения, зарегистрировано больше новых безработных.

С момента объявления чрезвычайного положения зарегистрировалось 13 866 новых безработных, в то же время окончаний статусов безработных было 3941. Больше всего новых безработных добавилось из сектора торговли и обслуживания (почти 12% от всех новых безработных), строительства (11%) и промышленности, гостиничного сектора и сферы организации мероприятий (10%).

На прошлой неделе рост зарегистрированной безработицы наблюдался во всех уездах.

График: Касса по безработице

На прошлой неделе было подано меньше уведомлений о коллективных сокращениях, чем неделями ранее. На прошлой неделе о коллективных сокращениях сообщили 5 учреждений (неделю ранее 7), по первичной представленной информации которых планируется сократить 153 работника (неделю ранее был 91 работник).

На прошлой неделе 1427 учреждений подали заявления о компенсации заработной платы, они ходатайствовали о компенсации заработной платы 5 105 работникам. В общей сложности в течение двух недель ходатайства о компенсации заработной платы подали 5659 учреждений, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы 30 739 работникам. В общей сложности на сегодняшний день компенсации заработной платы назначены на общую сумму 24 537 505 евро.

Компенсация заработной платы выплачивается каждый рабочий день. Список предприятий, ходатайства которых удовлетворены, находится на сайте кассы по безработице. Назначенные на прошлой неделе возмещения отмечены в таблице как компенсации 16 недели. Список обновляется каждый понедельник.

Новый обзор будет составлен 27.04.2020.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!