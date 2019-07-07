ТАБЛИЦА | Центральный рынок VS рынок Балтийского вокзала: где выгоднее закупаться?

Delfi Kasulik сравнил цены на двух самых крупных рынках Таллинна: Центральном рынке и рынке Балтийского вокзала. Куда же выгоднее отправиться за покупками жителям столицы?
После реновации рынок Балтийского вокзала кардинально отличается от Центрального рынка — как внешним видом, так и тем, что можно там найти. Если на рынке Балтийского вокзала много местной еды "ручной работы" и различных заведений общепита, то на Уентральном рынке очен много испортных продуктов.
В таблице представлены самые дешевые продукты, которые можно найти на обоих рынках. Самая большая разница в цене — в мясном отделе. На Балтийском рынке мясной отдел чище, а выбор шире. Центральный рынок явно нуждается в ремонте, но цены там ниже, зато почти нет так называемых гурмэ-продуктов.
Однако что-то на рынке Балтийского вокзала все же дешевле — огурцы! Смотрите график со сравнением цен.
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