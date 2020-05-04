ТАБЛИЦА | Bolt, Tallink и не только: смотрите, кто получил самые большие компенсации зарплаты от Кассы по безработице

По состоянию на прошлую неделю о предоставляемой Кассой по безработице компенсации зарплаты ходатайствовали 6243 учреждения, и количество получателей компенсации составляет 37 864. До сих пор из общей суммы в 250 000 000 евро потратили 33 130 515 евро.
Самую солидную часть суммы к настоящему моменту получила Hansaliin OÜ, которая ходатайствовала о поддержке для своих 1766 работников. В первую пятерку вошли еще AS Norma, HT Laevateenindus OÜ, Postimees Grupp и Bolt Technology.
Крупнейшие получатели компенсации зарплаты на прошлой неделе:
Кто до сих пор получил больше всех?
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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