ТАБЛИЦА: Больше всего предприятий в Эстонии открыли э-резиденты из Украины

Украинские предприниматели полюбили программу э-резидентства Эстонии и превзошли всех остальных по количеству открытых таким образом предприятий. По словам представителей работающей на онлайн-рынке Украины эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, для украинцев весьма привлекательна эстонская деловая среда.
За последние пять лет виртуальное резидентство в Эстонии было оформлено более 50 тысяч раз. Украина занимает первое место по количеству открытых с помощью электронного резидентства компаний, обогнав Финляндию, Германию и Россию.
Порядка 55 000 резидентов — такой показатель сейчас можно увидеть на сайте e-resident.gov.ee. Еще в 2017 году этот показатель составлял чуть более 14 тысяч. Отсутствие налога на нераспределенную прибыль, 20 место в мире (выше США) по рейтингу восприятия коррупции Transparency International, честные правила игры помогли добиться хорошего результата. Представители каких стран основали в Эстонии больше всего компаний?
На первом месте Украина с показателем 694 основанных компаний. Второе место у Германии — 581 компания. На третьем месте Россия с 556 основанными компаниями. Латвия заняла 12 позицию в рейтинге с 192 компаниями, а вот Литва аж на 25 месте с 92 компаниями. ТОП-10 выглядит вот так:
Количество компаний, которые зарегистрированы в Эстонии э-резидентами
1. Украина — 694 компании
2. Германия — 581 компания
3. Россия — 556 компаний
4. Финляндия — 401
5. Турция — 402
6. Франция — 390
7. Италия — 343
8. Индия — 325
9. Великобритания — 317
10. Испания — 258
…
12. Латвия — 192 компании
…
25. Литва — 92 компании
По словам представителя эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет онлайн-бизнес на 45-миллионном рынке Украины, у Эстонии есть масса преимуществ для ведения бизнеса. ”Отсутствие коррупции и бюрократии в Эстонии как таковой, возможность регистрации компании онлайн, быстрое решение всех задач с помощью электронных подписей, высокая квалификация юристов и бухгалтеров при киевских ценах — все это для украинцев является важными моментами в плане быстроты и удобства ведения бизнеса. Но главное, что привлекает украинский бизнес — нулевой налог на прибыль, которая реинвестирована. Такого в Украине нет. Список э-резидентов из Украины и дальше будет пополняться успешными украинскими IT-компаниями, которые хотят развиваться, — говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces. — Конечно, есть вопросы к банкам Эстонии, которые тяжело открывают счета компаниям с учредителями-нерезидентами. Но то, что 99% всех задач можно решить онлайн, затмевает собой все немногочисленные минусы. Ну и стоит отметить, что между Украиной и Эстонией есть договор об избежании двойного налогообложения, что важно для абсолютно законной деятельности”.
Кто чаще всего заявляется для получения э-резидентсва
За все пять лет работы программы e-Residency, больше всего положительных заявок подали и получили граждане Финляндии — 4768 (10.16% из всего количества заявок). За ними граждане России — 3596 заявок (7.66%). На третьем месте граждане Украины — 3313 (7.06%). ТОП-10 по заявителям выглядит так:
ТОП-10 заявителей на e-Residency по странам
1. Финляндия — 4768 (10.16%)
2. Россия — 3596 (7.66%)
3. Украина — 3313 (7.06%)
4. Германия — 3042 (6.48%)
5. США — 2780 (5.93%)
6. Великобритания — 2678 (5.71%)
7. Япония — 2636% (5.62%)
8. Китай — 2414 (5.15%)
9. Индия — 2403 (5.12%)
10. Италия — 2197 (4.68%)
…
13. Латвия — 1468 (3.13%)
…
19. Литва — 738 (1.57%)