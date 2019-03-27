ТАБЛИЦА: Больше всего предприятий в Эстонии открыли э-резиденты из Украины

За последние пять лет виртуальное резидентство в Эстонии было оформлено более 50 тысяч раз. Украина занимает первое место по количеству открытых с помощью электронного резидентства компаний, обогнав Финляндию, Германию и Россию.

Порядка 55 000 резидентов — такой показатель сейчас можно увидеть на сайте e-resident.gov.ee. Еще в 2017 году этот показатель составлял чуть более 14 тысяч. Отсутствие налога на нераспределенную прибыль, 20 место в мире (выше США) по рейтингу восприятия коррупции Transparency International, честные правила игры помогли добиться хорошего результата. Представители каких стран основали в Эстонии больше всего компаний?

На первом месте Украина с показателем 694 основанных компаний. Второе место у Германии — 581 компания. На третьем месте Россия с 556 основанными компаниями. Латвия заняла 12 позицию в рейтинге с 192 компаниями, а вот Литва аж на 25 месте с 92 компаниями. ТОП-10 выглядит вот так:

Количество компаний, которые зарегистрированы в Эстонии э-резидентами

1. Украина — 694 компании

2. Германия — 581 компания

3. Россия — 556 компаний

4. Финляндия — 401

5. Турция — 402

6. Франция — 390

7. Италия — 343

8. Индия — 325

9. Великобритания — 317

10. Испания — 258

…

12. Латвия — 192 компании

…

25. Литва — 92 компании