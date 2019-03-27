27.03.2019, 20:01

ТАБЛИЦА: Больше всего предприятий в Эстонии открыли э-резиденты из Украины

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rus.delfi.ee
EST
Margo Külaots- Fortum
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Украинские предприниматели полюбили программу э-резидентства Эстонии и превзошли всех остальных по количеству открытых таким образом предприятий. По словам представителей работающей на онлайн-рынке Украины эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, для украинцев весьма привлекательна эстонская деловая среда.

За последние пять лет виртуальное резидентство в Эстонии было оформлено более 50 тысяч раз. Украина занимает первое место по количеству открытых с помощью электронного резидентства компаний, обогнав Финляндию, Германию и Россию.

Порядка 55 000 резидентов — такой показатель сейчас можно увидеть на сайте e-resident.gov.ee. Еще в 2017 году этот показатель составлял чуть более 14 тысяч. Отсутствие налога на нераспределенную прибыль, 20 место в мире (выше США) по рейтингу восприятия коррупции Transparency International, честные правила игры помогли добиться хорошего результата. Представители каких стран основали в Эстонии больше всего компаний?

На первом месте Украина с показателем 694 основанных компаний. Второе место у Германии — 581 компания. На третьем месте Россия с 556 основанными компаниями. Латвия заняла 12 позицию в рейтинге с 192 компаниями, а вот Литва аж на 25 месте с 92 компаниями. ТОП-10 выглядит вот так:

Количество компаний, которые зарегистрированы в Эстонии э-резидентами

1. Украина — 694 компании

2. Германия — 581 компания

3. Россия — 556 компаний

4. Финляндия — 401

5. Турция — 402

6. Франция — 390

7. Италия — 343

8. Индия — 325

9. Великобритания — 317

10. Испания — 258

12. Латвия — 192 компании

25. Литва — 92 компании

RIA.com Marketplaces OÜ

По словам представителя эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет онлайн-бизнес на 45-миллионном рынке Украины, у Эстонии есть масса преимуществ для ведения бизнеса. ”Отсутствие коррупции и бюрократии в Эстонии как таковой, возможность регистрации компании онлайн, быстрое решение всех задач с помощью электронных подписей, высокая квалификация юристов и бухгалтеров при киевских ценах — все это для украинцев является важными моментами в плане быстроты и удобства ведения бизнеса. Но главное, что привлекает украинский бизнес — нулевой налог на прибыль, которая реинвестирована. Такого в Украине нет. Список э-резидентов из Украины и дальше будет пополняться успешными украинскими IT-компаниями, которые хотят развиваться, — говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces. — Конечно, есть вопросы к банкам Эстонии, которые тяжело открывают счета компаниям с учредителями-нерезидентами. Но то, что 99% всех задач можно решить онлайн, затмевает собой все немногочисленные минусы. Ну и стоит отметить, что между Украиной и Эстонией есть договор об избежании двойного налогообложения, что важно для абсолютно законной деятельности”.

Кто чаще всего заявляется для получения э-резидентсва

За все пять лет работы программы e-Residency, больше всего положительных заявок подали и получили граждане Финляндии — 4768 (10.16% из всего количества заявок). За ними граждане России — 3596 заявок (7.66%). На третьем месте граждане Украины — 3313 (7.06%). ТОП-10 по заявителям выглядит так:

ТОП-10 заявителей на e-Residency по странам

1. Финляндия — 4768 (10.16%)

2. Россия — 3596 (7.66%)

3. Украина — 3313 (7.06%)

4. Германия — 3042 (6.48%)

5. США — 2780 (5.93%)

6. Великобритания — 2678 (5.71%)

7. Япония — 2636% (5.62%)

8. Китай — 2414 (5.15%)

9. Индия — 2403 (5.12%)

10. Италия — 2197 (4.68%)

13. Латвия — 1468 (3.13%)

19. Литва — 738 (1.57%)

RIA.com Marketplaces OÜ Фото: RIA.com Marketplaces OÜ
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