ТАБЛИЦА | 100 евро! Selver резко поднимает сумму заказа для бесплатной доставки на дом
В понедельник сеть магазинов Selver сообщила, что с 15 июля поднимает сумму, с которой доставка товара в интернет-магазине будет бесплатной.
В понедельник сеть магазинов Selver сообщила, что с 15 июля поднимает сумму, с которой доставка товара в интернет-магазине будет бесплатной.
Сейчас для бесплатной доставки необходимо приобрести товара минимум на 39,99 евро. Если товара меньше, то доставка обойдется в 4,90 евро. С 15 июля необходимая для бесплатной доставки сумма вырастет до 99,99 евро.
”Услуга по комплектации и доставки на дом из интернет-магазинов является услугой комфорта, которая сопровождается большими расходами на рабочую силу, логистику и развитие. Все участники рынка к настоящему момент осознали, что невозможно, предлагая бесплатную услугу, заниматься ее дальнейшим развитием, вести прибыльный бизнес и является конкурентоспособным”, — прокомментировал руководитель коммуникационной службы Selver Риво Вески.
Также будет внедрена плата за совершенный в интернете заказ, который клиент забирает в магазине. Она составит 1 евро.
В последние месяцы плату за доставку подняли как Coop, так и Prisma. Пока их примеру не последовала Maxima в лице собственной службы доставки Barbora. Здесь доставка стоит от 0,99 до 3,99 евро в зависимости от времени. Бесплатно вам привезут товар, если сумма заказа превышает 40 евро.
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