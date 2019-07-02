ТАБЛИЦА | 100 евро! Selver резко поднимает сумму заказа для бесплатной доставки на дом

Сейчас для бесплатной доставки необходимо приобрести товара минимум на 39,99 евро. Если товара меньше, то доставка обойдется в 4,90 евро. С 15 июля необходимая для бесплатной доставки сумма вырастет до 99,99 евро.

”Услуга по комплектации и доставки на дом из интернет-магазинов является услугой комфорта, которая сопровождается большими расходами на рабочую силу, логистику и развитие. Все участники рынка к настоящему момент осознали, что невозможно, предлагая бесплатную услугу, заниматься ее дальнейшим развитием, вести прибыльный бизнес и является конкурентоспособным”, — прокомментировал руководитель коммуникационной службы Selver Риво Вески.

Также будет внедрена плата за совершенный в интернете заказ, который клиент забирает в магазине. Она составит 1 евро.