Табасалуская общая гимназия удостоилась звания "Предприимчивая школа Европы"

В церемонии награждения ”Предприимчивая школа Европы” участвуют 22 прошедших предварительный отбор наиболее предприимчивых европейских учебных заведения. Титул присуждается школе, где обучение предпринимательству охватывает большое число учащихся и где существуют ясное видение и план обучения предпринимательству. Такая школа должна способствовать профессиональному развитию преподавателей в части обучения предпринимательству и привлекать к учебному процессу практиков из мира бизнеса.

”Табасалуская общая гимназия действительно является образцовым учебным заведением, поскольку в ней обучение предпринимательству интегрировано во всех возрастных ступенях и начинается уже в первом классе, — отметила директор JA Eesti Керсти Лоор. — Если программа ученических фирм в гимназической ступени есть во многих обычных школах, а в лучших школах также есть мини-фирмы, то есть ученические фирмы 7–9-х классов, то в Табасалу присутствуют и мини-минифирмы — то есть там ученические фирмы создаются уже с 5-го класса”.

Лоор добавила, что учителя из Табасалуской общей гимназии не ограничиваются своей школой, а также способствуют развитию обучения предпринимательству в регионе в целом, предлагая возможности и учащимся других школ. ”Местные жители с энтузиазмом приняли идею проведения ярмарок ученических фирм, в которых, наряду с Табасалуской общей гимназией, принимают участие также ученические фирмы и мини-фирмы из других школ”, — рассказала Лоор. В прошлом году Табасалуская общая гимназия впервые провела общеэстонскую ярмарку мини-минифирм, в которой приняли участие представители десяти школ.