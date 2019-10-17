17.10.2019, 19:31

Табасалуская общая гимназия удостоилась звания "Предприимчивая школа Европы"


rus.delfi.ee
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Табасалуская общая гимназия удостоилась звания "Предприимчивая школа Европы"
Pressifoto

Вчера вечером в Хельсинки флагман обучения предпринимательству Junior Achievement Europe вручил награды выдающимся начальным и средним школам Европы, где обучение предпринимательству особенно успешно интегрировано в учебный процесс. Присуждаемого уже пятый год титула удостоилась, среди прочих, и Табасалуская общая гимназия.

В церемонии награждения ”Предприимчивая школа Европы” участвуют 22 прошедших предварительный отбор наиболее предприимчивых европейских учебных заведения. Титул присуждается школе, где обучение предпринимательству охватывает большое число учащихся и где существуют ясное видение и план обучения предпринимательству. Такая школа должна способствовать профессиональному развитию преподавателей в части обучения предпринимательству и привлекать к учебному процессу практиков из мира бизнеса.

”Табасалуская общая гимназия действительно является образцовым учебным заведением, поскольку в ней обучение предпринимательству интегрировано во всех возрастных ступенях и начинается уже в первом классе, — отметила директор JA Eesti Керсти Лоор. — Если программа ученических фирм в гимназической ступени есть во многих обычных школах, а в лучших школах также есть мини-фирмы, то есть ученические фирмы 7–9-х классов, то в Табасалу присутствуют и мини-минифирмы — то есть там ученические фирмы создаются уже с 5-го класса”.

Лоор добавила, что учителя из Табасалуской общей гимназии не ограничиваются своей школой, а также способствуют развитию обучения предпринимательству в регионе в целом, предлагая возможности и учащимся других школ. ”Местные жители с энтузиазмом приняли идею проведения ярмарок ученических фирм, в которых, наряду с Табасалуской общей гимназией, принимают участие также ученические фирмы и мини-фирмы из других школ”, — рассказала Лоор. В прошлом году Табасалуская общая гимназия впервые провела общеэстонскую ярмарку мини-минифирм, в которой приняли участие представители десяти школ.

Учитель предпринимательства Табасалуской общей гимназии Криста Савич рада, что многолетняя усердная работа, которую ранее отмечали на уездном и государственном уровнях, удостоилась международного признания. ”Это, несомненно, мотивирует нас прилагать никак не меньше усилий, чем до сих пор. Мы мечтаем быть примером и, при необходимости, наставником школам, которые также хотели бы внедрить в свою программу обучение предпринимательству”, — прокомментировала Савич.

Вручение наград состоялось на торжественной церемонии, прошедшей вчера вечером в Хельсинки. В общей сложности звания "Предприимчивой школы Европы" удостоились 34 учебных заведения из 22 стран. Из эстонских школ обладателями титула ранее становились: Кивиылиская 1-я средняя школа, Таллиннская 21-я школа и Курессаареская профессиональная школа.

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