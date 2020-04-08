08.04.2020, 15:38

Таави Аас: я не могу сказать, когда откроются магазины

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EST
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

"Когда будет возможно открыть магазины вообще или на Сааремаа, я сегодня сказать не могу", — сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас на инфочасе Рийгикогу.

"Если чрезвычайное положение продлится весь май, придется начать думать о дополнительных вспомогательных мерах", — заявил Аас.

Депутат Март Вырклаэв спросил, сколько торговцев обратилось к государству и какие решения им можно предложить. Когда мы сможем понемногу или разом открыть магазины и обеспечить им возможности для бизнеса, поинтересовался он.

Прежде всего к правительству и министру обращаются союзы торговцев, а не предприятия по отдельности. Предложения были разные, последние стали конструктивными. В принимаемый сейчас пакет мер они не попадут.

"Относительно дополнительных мер мы продолжаем диалог, — сказал Аас. — Когда выяснятся возможности со стороны ЕС, тогда мы должны посмотреть, как их использовать в Эстонии".

Прежде всего предложения поступали на тему налогов, но вчера появилась тема частичной компенсации расходов на аренду. О результате обсуждения еще рано говорить, отметил министр.

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