Таави Аас: торговые центры можно было бы открыть 11 мая
Министр экономики Эстонии Таави Аас дал сфере торговли надежду, что торговые центры через две-три недели могли бы возобновить работу.
Министр экономики Эстонии Таави Аас дал сфере торговли надежду, что торговые центры через две-три недели могли бы возобновить работу.
"В первой половине следующей недели правительство обсудит, и я лично очень надеюсь, что 11 мая станет тем днем, когда мы сможем сказать, что наши торговые центры открыты", - сказал Таави Аас в программе "Esimene stuudio" на телеканале ETV.
Торговые центры не работают в полном объеме с 27 марта, открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и представительства телекоммуникационных фирм.
Министр также уточнил, что для открытия магазинов 11 мая, как всем понятно, статистика заболеваемости коронавирусом должна идти вниз теми же темпами, что и сейчас.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
Ученые предсказали пяти странам резкий рост жертв коронавируса