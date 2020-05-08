Таави Аас отзывает совет Eesti Raudtee: госкомпания в разгар кризиса выплатила руководству крупное вознаграждение

Глава совета Прийт Рохумаа сказал, что нельзя было отозвать соглашение, достигнутое с работниками предприятия еще в прошлом году. ”Эти деньги были запланированы”, — сказал он.

25 марта совет решил, что руководители Eesti Raudtee заслужили за прошлый год вознаграждение в размере 2,5 месячных зарплат, то есть от 20 000 до 25 000 евро.

Таави Аас подтвердил ERR, что отзывает совет Eesti Raudtee в полном составе и попросит в ближайшее время внести предложения по новому составу совета, передает RusERR.

Членами совета Eesti Raudtee являются Прийт Рохумаа (председатель), Сийри Лахе, Айн Таттер, Райго Ууккиви, Энн Вескимяги.

”Фактически, экономические показатели Eesti Raudtee все время падают. Выплата премии не была оправдана и в прошлом году”, — сказал Вескимяги Äripäev.

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