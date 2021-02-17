Таави Аас: отключиться от российской электросети можно и раньше

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сказал сегодня во время видеобеседы с министром энергетики Литвы Дайниусом Крейвисом, что Эстония, Латвия и Литва должны продолжать напряженную работу по синхронизации своих электросетей с сетями Западной Европы.
Как сказал Аас, Эстония движется в этом направлении по графику и считает установленный срок — 2025 год — вполне реалистичным.
"Теоретически синхронизация возможна и раньше, но это предполагает более раннюю готовность морского кабеля между Литвой и Польшей", — добавил эстонский министр.
Аас разделил озабоченность Литвы безопасностью Белорусской АЭС, находящейся в городе Островец, в 40 км от Вильнюса. Аас заверил своего собеседника, что Эстония торговлю электроэнергией с Беларусью не ведет.
"В то же время физически невозможно ограничить энергопоток в единой электросети Северо-Запад России — Беларусь — страны Балтии до 2025 года, ведь против законов физики не попрёшь".
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