Таави Аас — о вызванном коронавирусом кризисе в экономике. Что предпримет государство?

По словам Ааса, сейчас в связи с коронавирусом самая критическая ситуация в туристическом секторе, в том числе и в отельном бизнесе. При этом ситуация осложняется в транспортном секторе, появляются проблемы в промышленном секторе и секторе обслуживания.

"По сути, ситуация затрагивает весь предпринимательский сектор", — подытожил он.

У государства есть несколько возможностей поддержать сектора и предприятия, говорит Аас: налоговые льготы, ускорение инвестирования, смягчение условий страхования по безработице, кредитная гарантия от государства и т.д. Сам он считает самым быстрым вариантом направление дополнительных денег в строительство, чтоы увеличить госзаказы: например, реновация квартирных домов и строительство дорог.

Что касается того, откуда взять деньги, то у правительства, кроме бюджета и поддержки со стороны ЕС, также есть возможность взять кредит, чтобы лучше противостоять спаду. Однако правительство придерживается мнения, что влезать в долги стоит лишь в сложные времена, подчеркнул Аас.

Министр добавил, что надеется на то, что банки будут вести себя в сложившейся ситуации более гибко, так как пережить это сложное время как можно более безболезненно — тоже в их интересах.

"Мы отслеживаем все происходящее в экономике и исходя из этого разработаем смягчающие меры. В сложившейся ситуации сотрудничество государства с частным сектором должно быть очень хорошим, только тогда сможем вместе преодолеть сложности", — высказал Аас свое мнение.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!