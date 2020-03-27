27.03.2020, 22:30

Таави Аас: международный анализ показал, что мировой спрос на жидкое топливо сохранится

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EST
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

Сегодня правительство выделило Eesti Energia дополнительные денежные средства, чтобы можно было продолжить сооружение завода по производству сланцевого масла.

Поскольку производство электроэнергии на базе сланца, к сожалению, неуклонно сокращается, необходимо искать другие решения по сохранению рабочих мест в данном секторе. При принятии решения об инвестициях в завод по производству сланцевого масла правительство исходило из долгосрочных перспектив рынка масла. Данный рынок по свой сути волатильный, т.е. цены на нем колеблются. По окончании кризиса спрос на нефтепродукты восстановится, и на рынке найдется место и для эстонских производителей. В то же время важно, что при инвестировании мы исходим из цикличности экономики и инвестируем, когда в экономике сокращается денежный оборот.

Сооружение нового маслозавода означает наличие на ближайшие годы работы для эстонских инженеров, строительного сектора и других секторов Ида-Вирумаа. Международный анализ показал, что мировой спрос на жидкое топливо сохранится, по крайней мере, до 2040 года. Поэтому я считаю, что производство электроэнергии на базе сланца постепенно сменится производством масла, причем мы увидим заинтересованность предприятий в инвестировании в строительство завода по предварительному рафинированию, который обеспечивает более чистое масло и его более высокую цену при реализации. Государство, без сомнения, поддерживает такое решение.

Но продолжат работать и электростанции, их роль состоит в обеспечении энергобезопасности Эстонии. Во-первых, электроэнергия нам в ближайшее десятилетие будет по-прежнему необходима. Старый колодец можно закапывать только тогда, когда новый уже работает. Замена всего производства электроэнергии зеленой энергией представляет собой длительный процесс, и пока свой вклад в надежность поставок должны вносить и сланцевые электростанции.

Мы видим, что шахтеры продолжают работать, но сланец уже не идет в прежнем количестве в котлы Нарвской станции, а направляется на завод по производству масла. И те люди, которые сейчас работают на электростанциях, надеемся, смогут переключиться на производство масла. Одновременно возникнут дополнительные возможности переобучения для тех, кто этого пожелает.

Все эти шаги всячески согласуются с программой действий Эстонии в области энергетики и климата, а также с целями Европейского союза по сокращению выбросов парниковых газов.

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