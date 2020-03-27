Таави Аас: международный анализ показал, что мировой спрос на жидкое топливо сохранится

Поскольку производство электроэнергии на базе сланца, к сожалению, неуклонно сокращается, необходимо искать другие решения по сохранению рабочих мест в данном секторе. При принятии решения об инвестициях в завод по производству сланцевого масла правительство исходило из долгосрочных перспектив рынка масла. Данный рынок по свой сути волатильный, т.е. цены на нем колеблются. По окончании кризиса спрос на нефтепродукты восстановится, и на рынке найдется место и для эстонских производителей. В то же время важно, что при инвестировании мы исходим из цикличности экономики и инвестируем, когда в экономике сокращается денежный оборот.

Сооружение нового маслозавода означает наличие на ближайшие годы работы для эстонских инженеров, строительного сектора и других секторов Ида-Вирумаа. Международный анализ показал, что мировой спрос на жидкое топливо сохранится, по крайней мере, до 2040 года. Поэтому я считаю, что производство электроэнергии на базе сланца постепенно сменится производством масла, причем мы увидим заинтересованность предприятий в инвестировании в строительство завода по предварительному рафинированию, который обеспечивает более чистое масло и его более высокую цену при реализации. Государство, без сомнения, поддерживает такое решение.