Таави Аас едет в Россию укреплять контакты: главный интерес — вопросы транспорта

"Очень важно иметь контакты, без них ничего не получится, — сказал член эстонского правительства в интервью радионовостям ERR. — Но, конечно, наш главный интерес — обсудить в России вопросы транспорта. И речь не только о портах, но и о пассажирском транспорте".

По словам Таави Ааса, ему сложно комментировать перспективы эстонско-российских отношений.

"В любом случае, важны визиты, которые проходят с глазу на глаз", — заключил министр.