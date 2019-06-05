05.06.2019, 08:04

Таави Аас едет в Россию укреплять контакты: главный интерес — вопросы транспорта

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rus.delfi.ee
EST 3
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Ilmar Saabas

Запланировавший поездку на экономический форум в Санкт-Петербург министр экономики и коммуникаций Таави Аас рассказал, что едет в Россию в первую очередь с целью укрепления контактов, пишет rus.err.ee.

"Очень важно иметь контакты, без них ничего не получится, — сказал член эстонского правительства в интервью радионовостям ERR. — Но, конечно, наш главный интерес — обсудить в России вопросы транспорта. И речь не только о портах, но и о пассажирском транспорте".

По словам Таави Ааса, ему сложно комментировать перспективы эстонско-российских отношений.

"В любом случае, важны визиты, которые проходят с глазу на глаз", — заключил министр.

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