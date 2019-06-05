Таави Аас едет в Россию укреплять контакты: главный интерес — вопросы транспорта(66)
Запланировавший поездку на экономический форум в Санкт-Петербург министр экономики и коммуникаций Таави Аас рассказал, что едет в Россию в первую очередь с целью укрепления контактов, пишет rus.err.ee.
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