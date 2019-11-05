T1 заставляет магазины давать работникам не более двух перерывов по 15 минут. Инспекция труда не в восторге

"Мы заметили, что некоторые магазины в течение дня неоднократно закрываются. Поэтому мы решили, что магазинам, в которых работает по одному работнику за раз, разрешается быть закрытыми максимально на 15 минут не более двух раз в течение дня, и это только в том случае, если охранник торгового центра не может посторожить магазин на это время", — пишет менеджер по продажам T1 Минни Нирги.

В письме указано, что если сотруднику магазина нужно сходить в туалет, то сначала нужно обратиться к охраннику торгового центра, чтобы он посторожил магазин, вместо того, чтобы его закрывать.

Торговый центр обещает с 1 ноября проверять, чтобы магазины придерживались этих требований.

Руководитель T1 Аллан Реммелкоор заявил, что этот вопрос постоянно обсуждается во всех торговых центрах, и хотя закрытие магазинов не запрещается, но в отношении этого должны быть установлены четкие договоренности. Он утверждает, что низкая посещаемость торгового центра — не главная причина разосланного владельцам магазинов требования.

Руководитель Ülemiste Гуйдо Пярнитс подтвердил, что в их торговом центре действует похожее правило: не более трех перерывов по 10 минут или двух по 15 минут в день. По его словам, торговый центр постоянно проверяет это, так как им поступают жалобы о закрытых магазинах.

Советник по прессе Инспекции труда Кристел Абел говорит, что подобные правила не соответствуют Закону о трудовом договоре, который предусматривает неразрывный перерыв на отдых в 30 минут и возможность его предоставить.