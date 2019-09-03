T1 пытается составить конкуренцию Теллискиви? В торговом центре открыл двери новый ресторан уличной еды

Фуд-корт центра Taste of Tallinn пополнился отличным новым рестораном. Создатели HIPS называют свой расположенный на 4 этаже T1 Mall of Tallinn ресторан младшей сестрой снискавшего уже большое признание и очень популярного в народе ресторана Pelm — ведь сегодня в нем работает та же блистательная профессиональная команда, что и в Pelm.

Автор рецептов HIPS, шеф-повар и кулинарный волшебник Константин Киселев: ”Нашей концепцией является ”slow fast food”. Продумывая меню, мы исходили из того, что еда должна быть приготовлена только из лучшего местного сырья, должна быть качественной и вкусной, но при этом ее должно быть можно приготовить очень быстро. Чтобы даже те, у кого есть всего 20 минут времени, могли получить полноценный ресторанный опыт.

В том, что касается основных блюд, меню HIPS стоит на ”трех китах”: это бургеры ручной работы, шницели с разными ”фишками” и спагетти ручного приготовления. Мы подумали как о веганах, так и о любителях мяса. Кроме того, у нас вы найдете множество интересных закусок, например классические Fish & Chips, представленные в совершенно новом формате под названием Mr Lõhe ja Mrs Krõpsud, попкорн с креветками и соусом из манго и чили-майонеза, а также татаки из тунца. На сладкое мы предлагаем традиционные пончики и мороженое La Muu, которое отлично соответствует нашей концепции использования экологичных эстонских продуктов”.