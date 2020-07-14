T1 получил предупреждения, что в случае неоплаты счета в торговом центре отключат электричество(29)
До сих пор находящийся в трудном положении торговый центр в последний момент оплачивал долги, пишет Eesti Ekspress.
До сих пор находящийся в трудном положении торговый центр в последний момент оплачивал долги, пишет Eesti Ekspress.
Оказавшийся в затруднении с выплатой взятого на строительство кредита таллиннский торговый центр T1 покупает электричество у паевого товарищества Energiaturu Võrguehitus, которое отправило центру несколько писем с предупреждением об отключении электричества. Это в случае, если фирма-владелец центра Tallinna Moekombinaat не оплатит счет. До сих пор в последний момент долги оплачивались, но такая ситуация продолжалась несколько месяцев.
Руководитель Tallinna Moekombinaat Аллан Реммелькоор пояснил Ekspress, что возглавляемая им фирма оплатила продавцу электричества все счета кроме одного, который охватывается представленной суду программой санации. "В соответствующей части суд также выдал постановление, которое запрещает санкции со стороны Energiaturu Võrguehitus, в том числе прерывание электроснабжения. Угрозы противозаконным отключением электричества со стороны партнера по сотрудничеству в данной ситуации очень прискорбны и показывают партнера не с надежной стороны, тем более вынесение спора на страницы газеты", - сообщил Реммелькоор.
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