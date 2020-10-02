Сыырумаа не получил от KredEx кредит на реконструкцию Батарейной тюрьмы

Сыырумаа сообщил ERR, что к настоящему моменту от KredEx поступил отрицательный ответ на его заявку. В фонде обосновали отказ тем, что реализация проекта в Батарейной тюрьме еще не начиналась, поэтому его нельзя считать незаконченной стройкой.

Теперь бизнесмен планирует проанализировать ситуацию, поскольку, по его оценке, при покупке Батарейной тюрьмы он взял на себя обязательство реконструировать бывшую морскую крепость к 2026 году, но эти планы серьезно притормозил коронавирусный кризис.

Один из вариантов — смягчение государством условий выдачи кредитов KredEx.

"Действительно, эта конкретная мера такая, что с ее помощью можно построить только Porto Franco. Другие [объекты] за ее счет нельзя строить. Образно говоря, [для получения финансирования KredEx в рамках этой меры] у тебя должен быть работающий [строительный] кран, незаконченное разрешение на строительство и как минимум 10 000 кв. метров офисных площадей. Другой такой стройки просто нет", — пояснил Сыырумаа.