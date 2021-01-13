Сюрприз: выйти на пенсию на пять лет раньше смогут далеко не все

Одним из основных моментов реформы стало то, что люди смогут выходить на пенсию на пять лет раньше.

Поскольку официальный пенсионный возраст в этом году составляет 64 года, то возможность выйти на пять лет раньше на пенсию получают люди, которым уже исполнилось 59 или которым в этом году исполнится 59 лет, то есть люди, родившиеся в 1962 году.

Однако если внимательнее изучить изменения в первой ступени, то есть государственной части, картина открывается не такой уж и радужной.

Дело в том, что на государственную пенсию по старости на пять лент раньше может выйти лишь лицо, имеющее 40 лет трудового, то есть пенсионного стажа. У людей, которые работали меньше, такой возможности не будет. 40 лет трудового стажа означает, что ныне 59-летний гражданин должен был начать работать в возрасте 18-19 лет и делать это непрерывно вплоть до этого года. При этом весь стаж должен быть официально подтвержден.

Трудовые отношения, длившиеся до 31 декабря 1998 года, можно подтвердить с помощью трудовой книжки. Если книжка утеряна, то трудовой стаж доказать труднее.

Данные о трудовых отношениях населения с 1999 имеются у Департамент социального страхования, тогда стаж стал рассчитываться на основании уплаченного социального налога.

Если человек зарабатывал хорошо и смог за один календарный год набрать несколько лет стажа, то в возрасте 59 лет он имеет необходимые 40 лет стажа. В то же время люди, которые получали после 1999 года низкую зарплату, даже за один рабочий год могут не накопить год пенсионного стажа, так что у низкооплачиваемых работников такой возможности нет.

Таким образом, людей, которые могли бы выйти на пенсию в 59 лет, очень мало, ведь большинство людей этого возраста не имеют необходимого пенсионного стажа. Кроме того, у выхода на пенсию за пять лет до достижения пенсионного возраста имеется еще один существенный недостаток: пенсия в таком случае на 22,6% меньше.

Кроме того, в этом году открываются и другие возможности: для выхода на пенсию на четыре года раньше необходим стаж не менее 35 лет; для выхода на три года раньше — не менее 30 лет; на два года раньше — 25 лет и на год раньше пенсионного возраста — 20 лет.