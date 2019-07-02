02.07.2019, 12:55

Сынаялги угрожают государству: требование о возмещение ущерба по Айдускому парку может увеличиться до 2 млн евро в месяц


rus.delfi.ee
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Aidu ja Purtse tuulepark
Aidu ja Purtse tuuleparkFoto: Rauno Volmar

Чиновники, препятствующие строительству Айдуского ветряного парка, увеличивают требование о возмещении ущерба против государства со скоростью 2 млн евро в месяц, утверждает принадлежащая братьям Андресу и Олегу Сынялгам фирма Eleon Green. По утверждению застройщика ветряного парка, это ярко показывает, что для государственных денег нет хорошего хозяина.

”Чиновники Министерства юстиции, которые проиграли уже в двух судах по части оспаривания разрешений на строительство ветряного парка, продолжают сжигать деньги налогоплательщиков в то время как застройщик предлагает государству компромисс, от которого выиграли бы все”, — сказал член правления предприятия Eleon Green Андрес Сынаялг. ”Судебные издержки в данном случае маргинальны, настоящее требование по возмещению ущерба будет исходить по части ущерба, который возник из-за приостановления монтажных работ”.

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По словам Сынаялга, Государственный суд берет на рассмотрение только 10-15% административных тяжб. В данном же случае эта вероятность еще более мала, поскольку спор уже прошел раз Госсуд, а также как административный, так и окружной суды, которые своими решениями поддержали развитие ветряного парка, исходя из направления, полученного от Госсуда.

”Судебное дело с такими же обстоятельствами Госсуд в общем случае не принимает на повторное рассмотрение, что и демонстрирует бывшая до сих пор правовая практика”, — указывает Сынаялг.

Айдуский ветряной парк должен стать первым парком в мире, в котором используются самые эффективные и инновационные ветряки с т.н. плавающими генераторами Eleon, которые превосходят своими параметрами все остальные ветряные генераторы.

По словам Олега Сынаялга — члена правления Eleon AS, которое разработало ветряки Eleon — приостановка развития образцового ветряного парка имеет ясную цену и она растет с каждым днем.

”Эти бесперспективные игрища чиновников обходятся налогоплательщикам примерно в 2 млн евро в месяц. Это точно не является примером государственного подхода и хорошего хозяйствования”, — добавляет он. ”Сейчас подходящее время завершить вводящую в заблуждение общественность тему о замере ветряков и посмотреть в суть вопросов о том, как государство может выполнить обязательство по наращиванию восстанавливаемой энергии, как избежать социальной катастрофы в Ида-Вирумаа и, разумеется, как обеспечить эффективную работу воздушных радаров. Но ни одно из этих решений не придет из судебного спора”.

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