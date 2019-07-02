Сынаялги угрожают государству: требование о возмещение ущерба по Айдускому парку может увеличиться до 2 млн евро в месяц

”Судебное дело с такими же обстоятельствами Госсуд в общем случае не принимает на повторное рассмотрение, что и демонстрирует бывшая до сих пор правовая практика”, — указывает Сынаялг.

Айдуский ветряной парк должен стать первым парком в мире, в котором используются самые эффективные и инновационные ветряки с т.н. плавающими генераторами Eleon, которые превосходят своими параметрами все остальные ветряные генераторы.

По словам Олега Сынаялга — члена правления Eleon AS, которое разработало ветряки Eleon — приостановка развития образцового ветряного парка имеет ясную цену и она растет с каждым днем.

”Эти бесперспективные игрища чиновников обходятся налогоплательщикам примерно в 2 млн евро в месяц. Это точно не является примером государственного подхода и хорошего хозяйствования”, — добавляет он. ”Сейчас подходящее время завершить вводящую в заблуждение общественность тему о замере ветряков и посмотреть в суть вопросов о том, как государство может выполнить обязательство по наращиванию восстанавливаемой энергии, как избежать социальной катастрофы в Ида-Вирумаа и, разумеется, как обеспечить эффективную работу воздушных радаров. Но ни одно из этих решений не придет из судебного спора”.