29.04.2019, 14:22

Сынаялг заключил договоры о поставке компонентов для ветряков с китайской и малазайской фирмами


rus.delfi.ee
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Sõnajalgade tuulepark Aidu karjääris
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Eleon будет покупать компоненты для ветряков в Китае и Малайзии, а потом монтировать их на месте установки. Об этом сообщил глава предприятия Олег Сынаялг.

Производителя компонентов не называют, ссылаясь на требования конфиденциальности. ”Это один из десяти крупнейших мировых производителей, скоро они будут обнародованы посредством пресс-релиза”, — сказал Сынаялг.

Напомним, как развивались события.

В среду вечером Департамент технического надзора сообщил бизнесменам Олегу и Андресу Сынаялгам, что у них есть два дня на то, чтобы провести возле ветряных мельниц в Айду работы для обеспечения безопасности ветропарка, пишет Ärileht.

Департамент привел и перечень работ, среди которых обеспечение безопасного передвижения в башне, замены лифтовых тросов и прочее. При этом работы должны производиться строго в определенное время и под надзором чиновника департамента.

По словам Олега Сынаялга, за два дня и при столь ограниченном временном промежутке закончить указанные работы не представляется возможным, и что на это уйдет две недели.

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