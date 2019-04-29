Сынаялг заключил договоры о поставке компонентов для ветряков с китайской и малазайской фирмами

Производителя компонентов не называют, ссылаясь на требования конфиденциальности. ”Это один из десяти крупнейших мировых производителей, скоро они будут обнародованы посредством пресс-релиза”, — сказал Сынаялг.

Напомним, как развивались события.

В среду вечером Департамент технического надзора сообщил бизнесменам Олегу и Андресу Сынаялгам, что у них есть два дня на то, чтобы провести возле ветряных мельниц в Айду работы для обеспечения безопасности ветропарка, пишет Ärileht.

Департамент привел и перечень работ, среди которых обеспечение безопасного передвижения в башне, замены лифтовых тросов и прочее. При этом работы должны производиться строго в определенное время и под надзором чиновника департамента.

По словам Олега Сынаялга, за два дня и при столь ограниченном временном промежутке закончить указанные работы не представляется возможным, и что на это уйдет две недели.