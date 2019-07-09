Сын Калласа и другие известные инвесторы приобрели ISS Eesti AS

Связанные с Эстонией инвесторы заключили договоренность о приобретении эстонского дочернего предприятия именитого международного концерна ISS, занимающегося обслуживаем недвижимости.
Среди новых владельцев ISS Eesti AS — предприниматель Юло Каллас. Все новые владельца также связаны с специализирующейся на коммерческой недвижимости инвестиционной фирмой Colonna.
Какое название будет носить предприятие, станет ясно в ближайшие месяцы. Сейчас ISS Eesti обеспечивает работой около 1500 человек и обслуживает более 700 бизнес-клиентов и более 20 000 квартир по всей Эстонии.
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