Сын Калласа и другие известные инвесторы приобрели ISS Eesti AS

Среди новых владельцев ISS Eesti AS — предприниматель Юло Каллас. Все новые владельца также связаны с специализирующейся на коммерческой недвижимости инвестиционной фирмой Colonna.

Какое название будет носить предприятие, станет ясно в ближайшие месяцы. Сейчас ISS Eesti обеспечивает работой около 1500 человек и обслуживает более 700 бизнес-клиентов и более 20 000 квартир по всей Эстонии.