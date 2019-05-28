Сыэрд о снижении алкогольного акциза на 25%: для пива этого недостаточно, для водки — много!

"Заслуживает внимания, что там не хватает части анализа влияния", — говорит Сыэрд.

"Мы предусмотрели своим законопроектом снижение акциза на пиво на 33%. Наши расчеты показывают, и они опираются и на анализ KPMG, что необходимо снижение акциза на пиво по меньшей мере на 33% для того, чтобы разница в цене ящика пива с Латвией осталась меньше 2 евро", — объяснил Сыэрд.

"Например, если после снижения акциза в наших магазинах цена ящика пива будет 13,90, а в Валка и Айнажи будет цена кампании 10,90 за ящик, то разница в цене с Латвией останется 3 евро", — указал Сыэрд.

Одновременно Сыэрд говорит, что в случае крепкого алкоголя снижения на 25% более чем достаточно, например, в их законопроекте снижение меньше, ограничивается 4-5%. "В случае крепкого алкоголя в таком большом снижении нет необходимости", — заявил Сыэрд.

Он пояснил, что в случае крепкого алкоголя было бы нужно, чтобы разница для бутылки водки 0,5 литра осталась меньше 1 евро. "Снижение алкогольного акциза на 25% означает, что цена водки у нас должна снизиться до уровня 2015 года!" — сказал Сыэрд.

Он отметил, что для исчезновения приграничной торговли на юге такого большого снижения акциза на крепкий алкоголь не нужно, скорее, это может быть аргументом для восстановления приграничной торговли на севере.