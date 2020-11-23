23.11.2020, 20:50

Swedbank заподозрил сделавшего перевод в 5 евро иностранца в отмывании денег и пригрозил закрыть счет эстонского НКО

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Анн-Марии Нерги, Ärileht.ee
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Swedbank заподозрил сделавшего перевод в 5 евро иностранца в отмывании денег и пригрозил закрыть счет эстонского НКО
Foto: MTÜ Facebooki leht

Расположенное в Тарту некоммерческое объединение (MTÜ) попало под прицел Swedbank из-за пятиеврового перевода, так как автор перевода вызвал у банка подозрение. "Они обещали закрыть счет, если мы им не передадим данные", — пожаловался руководитель MTÜ в Инспекцию по защите данных.

В связи с повышенным интересом банков к переводам и движению средств на счетах иностранцев недавно произошел курьезный случай. Работающее в Тарту MTÜ Rahvusvaheline Maja провело в конце октября мероприятие, знакомящее с африканской культурой, в ходе которого участников попросили перевести плату в 5 евро.

Участников, которые сделали пятиевровые переводы, набралось четыре десятка. Однако вскоре руководителю MTÜ — Анастасии Перчонок — пришлось обратиться в Инспекцию по защите данных, так как Swedbank стал требовать от организации подробных данных об одном из зарубежных участников, который тоже сделал оплату банковским переводом.

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В сообщении банка было написано следующее: "Ваше предприятие ожидает перевод от отправителя (имя человека) с пояснением: "African Party". В связи с этим просим вас передать данные (имя человека): копия удостоверяющего личность документа, полное имя, дата рождения, национальность, гражданство, точный адрес.

Перчонок попросила у инспекции совет, так как такой приказ был получен впервые. "Мы не уверены, на каком основании мы должны запрашивать у человека такие данные. Речь идет просто об участнике праздника, который оплатил участие".

Руководитель MTÜ также добавила в своем письме в инспекцию: "В данный момент банк общается с нами только с позиции силы, по сути оказывает давление, в том числе пообещал закрыть счет, если мы не передадим данные, что, по нашему мнению, соменительно с этической точки зрения".

Ärileht сделал запрос в Swedbank: почему из-за пятиеврового платежа надо таким образом давить на организацию?

Пресс-секретарь банка Каарел Кутти ответил, что они извиняются за возникшие неудобства, к сегодняшнему дню выяснено, что в случае с автором платежа его имя было схоже с именем лица, находящегося под санкциями.

"Если система обнаруживает кажущуюся сомнительной сделку, платеж может быть до получения пояснений остановлен или возвращен. В данном конкретном случае "красный флажок" был связан не с "пояснением" платежа, а с именем его автора, которое было схоже с имнем лица, находящегося под международными санкциями. К сегодняшнему дню платеж разблокирован".

"Так как системы мониторят ежедневно миллионы платежей, то и возникают курьезные случаи, которые позже в ходе проверки оказываются обычными сделками", — пояснил Кутти.

"Одним из самых известных случаев, который попал и в прессу, был случай, когда зарплата работающего в Кивиыли мужчины была заблокирована, потому что его имя — Сергей Иванов — совпадало с именем государственного деятеля Российской Федерации. У системы это вызвало подозрение, но после проведенной сотрудником проверки, платеж разблокировали".

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