Swedbank заподозрил сделавшего перевод в 5 евро иностранца в отмывании денег и пригрозил закрыть счет эстонского НКО

В связи с повышенным интересом банков к переводам и движению средств на счетах иностранцев недавно произошел курьезный случай. Работающее в Тарту MTÜ Rahvusvaheline Maja провело в конце октября мероприятие, знакомящее с африканской культурой, в ходе которого участников попросили перевести плату в 5 евро.

Участников, которые сделали пятиевровые переводы, набралось четыре десятка. Однако вскоре руководителю MTÜ — Анастасии Перчонок — пришлось обратиться в Инспекцию по защите данных, так как Swedbank стал требовать от организации подробных данных об одном из зарубежных участников, который тоже сделал оплату банковским переводом.

В сообщении банка было написано следующее: "Ваше предприятие ожидает перевод от отправителя (имя человека) с пояснением: "African Party". В связи с этим просим вас передать данные (имя человека): копия удостоверяющего личность документа, полное имя, дата рождения, национальность, гражданство, точный адрес.

Перчонок попросила у инспекции совет, так как такой приказ был получен впервые. "Мы не уверены, на каком основании мы должны запрашивать у человека такие данные. Речь идет просто об участнике праздника, который оплатил участие".

Руководитель MTÜ также добавила в своем письме в инспекцию: "В данный момент банк общается с нами только с позиции силы, по сути оказывает давление, в том числе пообещал закрыть счет, если мы не передадим данные, что, по нашему мнению, соменительно с этической точки зрения".

Ärileht сделал запрос в Swedbank: почему из-за пятиеврового платежа надо таким образом давить на организацию?

Пресс-секретарь банка Каарел Кутти ответил, что они извиняются за возникшие неудобства, к сегодняшнему дню выяснено, что в случае с автором платежа его имя было схоже с именем лица, находящегося под санкциями.

"Если система обнаруживает кажущуюся сомнительной сделку, платеж может быть до получения пояснений остановлен или возвращен. В данном конкретном случае "красный флажок" был связан не с "пояснением" платежа, а с именем его автора, которое было схоже с имнем лица, находящегося под международными санкциями. К сегодняшнему дню платеж разблокирован".